Стали известны имена погибших в сгоревшем спорткаре в Стрельцово

Ранее ivbg.ru сообщал, что вчера, 11 июля, в Выборгском районе Ленобласти сгорел автомобиль с двумя людьми в салоне.
Автомобиль Porsche 911 Turbo вылетел в кювет и врезался в опору ЛЭП. Машина загорелась. В салоне находились два человека, они погибли, тела сильно обгорели.
По предварительным данным, погибли 36-летний петербургский автогонщик и бизнесмен Иван Куренбин и 32-летняя мотогонщица из Москвы Татьяна Игушина. Кто был за рулем — пока не ясно. Обстоятельства ДТП выясняются.
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12.07.2021 55