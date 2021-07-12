Стали известны имена погибших в сгоревшем спорткаре в Стрельцово

Ранее ivbg.ru сообщал, что вчера, 11 июля, в Выборгском районе Ленобласти сгорел автомобиль с двумя людьми в салоне.

Автомобиль Porsche 911 Turbo вылетел в кювет и врезался в опору ЛЭП. Машина загорелась. В салоне находились два человека, они погибли, тела сильно обгорели.

По предварительным данным, погибли 36-летний петербургский автогонщик и бизнесмен Иван Куренбин и 32-летняя мотогонщица из Москвы Татьяна Игушина. Кто был за рулем — пока не ясно. Обстоятельства ДТП выясняются.