Темпы вакцинации от COVID-19 возросли в 5 раз, по состоянию на 12 июля.

В Ленобласти продолжается активная прививочная компания. Темпы вакцинации от COVID-19 возросли в 5 раз, по состоянию на 12 июля. О ситуации с коронавирусом в регионе рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

За последнюю неделю было госпитализировано 1186 человек – это на 167 пациентов меньше. При этом было выписано на 100 человек больше, сравнивая статистку с прошлой неделей. В стационарах на данный момент находится 2198 человек. Для COVID-19 больных развернуты 2784 коек, и пока удается сохранять запас свободных. На сегодня таких резервных коек — 21%.

49 пациентов подключены к К аппаратам ИВЛ. Заражаются COVID-19 все больше и молодых людей — 47% ковид-пациентов в Ленобласти относятся к возрастной группе 65+.

Вакцинировались более 300 тысяч ленинградцев. Более 200 тысяч получили два укола.