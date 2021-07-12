Регионы сократили закупки дорогостоящих лекарств от рака на 67%

Лечение этими препаратами больше не оплачивают по ОМС.

В России снизился на 67% объем закупок на гостендерах 11 противораковых препаратов, не включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты Headway Company.

Только 10 регионов, включая Татарстан, Ханты-Мансийский АО и Тюменскую область, смогли сохранить объемы закупок на прежнем уровне. В то же время Ивановская, Мурманская, Орловская, Кировская, Магаданская, Новгородская области и Чечня перестали закупать их совсем.

Причиной этого стали изменения в законодательстве, из-за которых использовать в системе ОМС можно только средства из перечня ЖНВЛП, поясняет независимый эксперт госзакупок Алексей Федоров. В декабре 2020 года все лекарства не из списка были исключены из классификатора клинико-статистических групп, на базе которого рассчитывается стоимость лечения рака. В итоге из классификатора исчезло около 60 схем лечения онкозаболеваний по ОМС.

В Минздраве заявили, что расчет тарифов на лечение препаратами не из перечня ЖНВЛП «не представляется возможным из-за отсутствия предельной зарегистрированной цены». По данным ведомства, оплата лечения такими лекарствами должна происходить по тарифу для «прочих схем терапии» — это 14 тысяч рублей за законченный случай лечения. При этом средняя стоимость терапии дорогостоящими препаратами в 2020 году составляла от 130 тысяч до 200–250 тысяч рублей.

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В результате пациентам приходится самим покупать дорогостоящие лекарства. По данным DSM Group, продажи некоторых препаратов, исключенных из терапии за счет ОМС, в коммерческом сегменте выросли в среднем на 75%.