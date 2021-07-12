Туристов на Кубани обязали вакцинироваться даже в случае отдыха до трех дней

В Краснодарском крае требование об обязательной вакцинации будет распространяться на всех без исключения туристов. Прививка будет обязательной даже для тех, кто приезжать на Кубань на срок менее трех дней, пишет ТАСС.

При заселении в отель невакцинированному туристу нужно предъявить медотвод от вакцинации и справку об отрицательном ПЦР-тесте или справку о перенесенной инфекции в течение шести месяцев. Турист обязан подписать согласие на прививку от COVID-19 в течение трех суток. Документ обязателен даже в том случае, если путешественник будет проживать в гостинице менее трех дней.

Отдыхающим разрешили самостоятельно выбрать место, где их вакцинируют.

— Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трех суток, – сказали в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

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За неисполнение добровольного согласия на вакцинацию туристов будут привлекать к ответственности.