Названы российские города с самым резким ростом цен на однушки

Краснодар стал первым среди российских городов по росту стоимости однокомнатных квартир. Средняя цена такого жилья составляет 2,45 млн рублей.

Как передает РИА Новости со ссылкой на исследование, которое провели эксперты консалтинговой группой SRG, в сравнении с первым кварталом этого года жилье выросло в цене на 11,83%, а в сравнении с прошлым годом – на 18,25%.

В данный момент средняя цена «однушки» в Краснодаре составляет 2,45 млн рублей.

Второй город по темпам роста цен на однокомнатные квартиры стал Омск: здесь в течение квартала цена поднялась на 7,26%, а в течение года – на 22,61%. Средняя цена «однушки» составляет около 1,97 млн рублей.

Третье место – у Воронежа, где стоимость однокомнатной квартиры – немного дешевле, чем в Краснодаре: 2,29 млн рублей. В течение квартала цена подорожала на 6,03%, в течение года – на 17,91%.

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Что касается Москвы, то здесь средняя цена однокомнатного жилья выросла на 3,09%, до 9,36 млн рублей. В Санкт-Петербурге – на 4,5%, до отметки 5,54 млн рублей.