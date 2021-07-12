Правительство утвердило порядок выплат на детей к новому учебному году

Согласно указу Президента России Владимира Путина, все семьи, где воспитываются дети школьного возраста, получат по десять тысяч рублей на ребенка. Кабмин утвердил порядок и условия предоставления этих выплат.

Как сообщается на сайте кабмина в понедельник, 12 июля, денежную выплату получат родители, усыновители и опекуны детей от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно). Также обратиться за выплатой смогут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

Приём заявлений на выплату Пенсионным фондом России начнётся с четверга, 15 июля и продлится до 1 ноября. Подать заявление можно дистанционно на портале госуслуг или лично в территориальном отделении ПФР. Если в семье несколько детей школьного возраста, достаточно будет одного заявления на всех.