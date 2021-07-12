Между Петербургом и Таллином собираются запустить дополнительный ночной автобус

Между столицей Эстонии и Санкт-Петербургом могут запустить дополнительный автобус, если спрос на это направление продолжит расти.
Об этом в понедельник, 12 июня сообщает портал Peterburg2 со ссылкой на перевозчика.
Соответствующее предложение в компании озвучили после подведения итогов первого месяца работы возобновленных регулярных рейсов.
Так, с 9 июня было выполнено ровно 100 поездок. При этом заполняемость автобусов составляла около 70%. В 25% рейсов автобусы были заполнены полностью, свободных мест не было.
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25.06.2021 645