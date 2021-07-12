Между Петербургом и Таллином собираются запустить дополнительный ночной автобус

Между столицей Эстонии и Санкт-Петербургом могут запустить дополнительный автобус, если спрос на это направление продолжит расти.

Об этом в понедельник, 12 июня сообщает портал Peterburg2 со ссылкой на перевозчика.

Соответствующее предложение в компании озвучили после подведения итогов первого месяца работы возобновленных регулярных рейсов.

Так, с 9 июня было выполнено ровно 100 поездок. При этом заполняемость автобусов составляла около 70%. В 25% рейсов автобусы были заполнены полностью, свободных мест не было.