В Северной столице прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга провела проверку по факту оскорбления в социальной сети подростка 42-летней женщиной. В отношении обидчицы возбудили административное дело и назначили штраф в три тысячи рублей. Это не единичный случай, когда пользователи позволяют себе в соцсети унижающие достоинство личности высказывания. Как быть, если вас оскорбили в интернете, рассказывает редакция ivbg.ru.

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Что такое оскорбление с точки зрения законодательства РФ?

Оскорбление — это унижение чести и достоинства другого человека, которое выражается в грубой и неприличной форме. Например, нецензурная брань или высказывание, противоречащее принятым в обществе нормам.

Также оскорблением можно назвать клевету, которая подразумевает под собой заведомо ложную информацию о человеке, влекущую за собой подрыв его репутации. Отметим, что закон разделяет эти два понятия.

Какие виды оскорблений существуют и какое наказание предусмотрено за них?

Согласно статье 5.61 КоАП РФ есть два вида оскорбления личности в интернете — публичные и личные. За публичные оскорбления принимают посты в соцсетях, в том числе комментарии к ним. Личными считаются уязвления в мессенджерах. Штраф за оскорбление может достигать 500 тысяч рублей.

Если оскорбление произошло в публично, тогда:

на граждан накладывается штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;

на юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

Если оскорбление выражено лично в мессенджерах, то:

на граждан налагается штраф в размере от одной до трех тысяч рублей;

на должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей;

на юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей.

Если вы хотите добиться справедливости и наказать обидчика, то никогда не оскорбляйте человека в ответ. При подаче заявления оскорбитель может подать встречный иск.

Сбор доказательств

Перед написанием заявления в местную прокуратуру необходимо собрать как можно больше доказательств произошедшего оскорбления. Поэтому, если вам написали в личные сообщения послание нелицеприятного характера, которое можно принять за принижение личности, сразу сделайте скриншот, так как некоторые мессенджеры позволяют безвозвратно удалять как отдельные сообщения, так и целую переписку. Если это случится, то у вас на руках останется скриншот.

В ситуации, когда оскорбление было опубликовано в общедоступном посте, следует сразу же отправится к нотариусу, который проведет нотариальный осмотр сайта и документально зафиксирует факт оскорбления. Именно он станет весомым доказательством на судебном разбирательстве.

Заявление в прокуратуру

Как только доказательства оскорбления будут у вас на руках, берите их и направляйтесь в прокуратуру, потому что только прокурор имеет право возбудить преследование по статье 5.61 КоАП РФ. Само заявление можно составить дома по образцу или написать на месте под руководством сотрудников ведомства.

По окончанию административного расследования прокурор передает дело в суд для привлечения обидчика к ответственности. Статистика показывает, что большинство заявителей удовлетворяют свою потребность в наказании оскорбителя и выигрывают дело.

Возможные сложности

В законодательстве РФ нет четкого перечня неприличных слов, являющимися оскорблением. Отсюда получается, что степень нанесения ущерба личности оценивает судья. Также возможные трудности могут возникнуть с современным сленгом, когда сложно определить значение слова. В этом случае судья назначает лингвистическую экспертизу. Бывает так, что не определить, направлены ли оскорбительные слова на жертву или они просто описывают ситуацию. В этом случае обидчик может остаться безнаказанным. Если оскорбление личности произошло в СМИ, то ответственность за это несет редакция издательства, а не автор материала. Случались ситуации, когда оскорбитель отрицал, что пост или сообщение с нелицеприятным характером написал он. Поэтому, делая скриншоты, не забудьте сфотографировать также имя пользователя с привязанным к нему номером телефона, от имени которого пришло оскорбление. Сложно доказать, что оскорбляли именно вас, если в тексте не указано ваше имя. Даже в личных сообщениях обидчик может ссылаться на ошибку при выборе адресата.

Клевета

В конце 2020 года в статье 128.1 Уголовного кодекса РФ «Клевета» появились изменения, а также в Кодекс об административных правонарушениях внесли новую статью 5.61.1 «Клевета».

За какую форму клеветы есть наказание?

Намеренное размещение лживых сведений в СМИ;

размещение публичного видео;

любой комментарий в соцсети или на сайте-отзовике;

сообщение в мессенджере.

Куда обратиться с жалобой на клевету?

На то, куда жаловаться на клевету, зависит состав заведомо ложной информации. Их существует два вида — частного обвинения и публичного обвинения.

В первом случае клевета является основным составом преступления, который предусмотрен частью один статьи 128.1 УК РФ, поэтому заявление может быть сразу передано в мировой суд. В этом случае возможен такой вариант развития событий, когда стороны мирятся до удаления суда в совещательную комнату и на этом дело закрывается.

Клевета в интернете относится к делам публичного обвинения и имеет дополнительные элементы. Согласно части два статьи 128.1 УК РФ, подобный вид клеветы предполагает распространение в публичном произведении, в СМИ или касается группы лиц. Это дело не может быть прекращено, если стороны придут к соглашению. Заявление о возбуждении уголовного дела нужно отнести в полицию, но если сотрудники правоохранительных органов сами обнаружат клевету, то дело быстрее отправится в суд.

Отметим, что анонимности в сети больше не существует. Если обычному человеку может быть сложно отыскать злоумышленника, то правоохранительные органы без труда найдут обидчика. Поэтому будьте осмотрительны и осторожны в высказываниях, уважайте себя и окружающих.