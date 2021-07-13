Еще 249 жителей Ленобласти заразились COVID-19 — данные на 13 июля

В Ленобласти за последние сутки выявили 249 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 51 687 человек, выздоровели — 45 294.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+6), Ефимовский (+1), Горелуха (+1), Самойлово (+1) .

Волосовский район: Волосово (+2), Бегуницы (+2), п. Сельцо (+1), д. Сельцо (+1), Торосово (+1), д. Курск (+1), Большая Вруда (+3), Рабитицы (+1).

Волховский район: Волхов (+6), Колчаново (+1), Сясьстрой (+2), Новая Ладога (+5), Хотуча (+1).

Всеволожский район: Мурино (+7), Всеволожск (+13), Кудрово (+7), Янино-1 (+3), Щеглово (+4), Сертолово (+1), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+5), Ковалево (+1), Старая (+6), Романовка (+1), Бугры (+3), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+6), Рахья (+1), Маслово (+1), Плинтовка (+1), Ладожское Озеро (+1), Лесколово (+1) .

Выборгский район: Выборг (+13), Светогорск (+1), Каменногорск (+4), Кондратьево (+1), Соколинское (+2), Рябово (+1), Токарево (+1), Высоцк (+1), Комсомольское (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+9), Тайцы (+1), Суйда (+1), Меньково (+1), Вырица (+1), Коммунар (+3), Новый Свет (+3), Сяськелево (+2), Новосиверская (+1), Новая (Елизаветинское с/п) (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+8), Кингисеппский (+1), Заполье (+1).

Киришский район: Кириши (+12).

Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+3), Приладожский (+1), Шум (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Свирьстрой (+1), Алеховщина (+1) .

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Низино (+1), Новогорелово (+2), Гостилицы (+1), Виллози (+1), Глобицы (+1), Малое Карлино (+3).

Лужский район: Луга (+3), Торковичи (+1), Жельцы (+1), Саба (+1), Наволок (+1), Вычелобок (+1), Юбры (+1), Мшинская (+1) .

Подпорожский район: Подпорожье (+2), Вознесенье (+2), Красный Бор (+1), Гимрека (+1) .

Приозерский район: Сосново (+2), Кузнечное (+2), Починок (+2), Суходолье (+1), Запорожское (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+3), Старополье (+1)).

Тихвинский район: Тихвин (+13).

Тосненский район: Тосно (+3), Тельмана (+5), г. Любань (+1), Рябово (+1).

Напомним, что в Ленобласти ужесточили коронавирусные меры. В частности, теперь в «красной» зоне запрещены любые массовые мероприятия, торговые ярмарки, передвижные цирки, работа детских развлекательных центров и игровых комнат.