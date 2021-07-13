Под Бокситогорском в результате столкновения легковушки и грузовика погибли два человека — фото

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
1280x1024_20210713_72f6nyzgkpfzp7nr1cy4
Фото: 47news

Движение по участку трассы А-114 Вологда – Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола» временно перекрыто.

Движение по трассе А-114 Вологда – Тихвин — у деревни Самойлово в Ленобласти временно перекрыто в результате смертельного ДТП. Около полудня на 386 километре трассы столкнулись «Шевроле Нива» и грузовик. Водитель и пассажир легковушки скончались на месте.

1280x1024_20210713_uvz25ttyppwhufle2jog
Фото: 47news

Экстренные службы работают на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.

Водителей отправляют в объезд через Пикалево.

Вам будет интересно
Под Бокситогорском в результате столкновения легковушки и грузовика погибли два человека — фото трасса А-114, смертельное дтп, Бокситогорск
Видео: автомобиль с двумя людьми в салоне сгорел после удара в столб в Стрельцово
Страшная авария произошла в воскресенье, 11 июля, около 22.00 в поселке Стрельцово в Выборгском районе Ленобласти. По предварительным данным, автомобиль Porsche...
12.07.2021 272
Автор