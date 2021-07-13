Движение по участку трассы А-114 Вологда – Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола» временно перекрыто.

Движение по трассе А-114 Вологда – Тихвин — у деревни Самойлово в Ленобласти временно перекрыто в результате смертельного ДТП. Около полудня на 386 километре трассы столкнулись «Шевроле Нива» и грузовик. Водитель и пассажир легковушки скончались на месте.

Экстренные службы работают на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.

Водителей отправляют в объезд через Пикалево.