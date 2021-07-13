Юная спортсменка из Петербурга привела российскую команду к бронзе на Первенстве Европы   

Первенство Европы по выездке среди детей, юношей и юниоров проходило в период с 5 по 11 июля 2021 года в испанском городе Олива Нова. Бронзу на турнире сборной России принесла спортсменка из Санкт-Петербурга Агата Захрабекова.

Петербурженка получила оценку 76,600 во второй день соревнований. А в третий день она заняла пятое призовое место в индивидуальном зачете с оценкой 79,401.

Спортсменку тренирует ее мама Ирина Захрабекова – член сборной России по выездке. Агата занимается конным спортом с 5 лет, но уже стала многократным призером и победителем международных соревнований. Хотя прошедшее первенство для нее самой и ее коня Айн Чемпиона стало первым чемпионатом Европы.

Следующая цель петербурженки – Олимпиада. Агата мечтает оказаться в одном составе сборной со своей старшей сестрой Кариной Захрабековой.