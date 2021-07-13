Дополнительные места для сбора мусора разместят в частном секторе.

В частном секторе Мурино собираются разместить дополнительные места для сбора мусора. Директор организации «Содержание и развитие территории» Сергей Галиновский выехал в частный сектор и осмотрел места для возможной установки контейнерных площадок.

Новые контейнерные площадки позволят избежать разноса мусора ветром и снизить количество осадков, которые попадают в контейнеры, отмечают в пресс-службе «СРТ». Где появятся новые площадки уточнят позже.