Дополнительные места для сбора мусора разместят в частном секторе.
В частном секторе Мурино собираются разместить дополнительные места для сбора мусора. Директор организации «Содержание и развитие территории» Сергей Галиновский выехал в частный сектор и осмотрел места для возможной установки контейнерных площадок.
Новые контейнерные площадки позволят избежать разноса мусора ветром и снизить количество осадков, которые попадают в контейнеры, отмечают в пресс-службе «СРТ». Где появятся новые площадки уточнят позже.
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