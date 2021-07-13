Петербургские студенты отравились во время практики на геобазе в Ленобласти

Петербургские студенты ПГУПС массово отравились на геодезической базе в посёлке Толмачево. Как сообщили сами студенты, во время работ они почувствовали недомогание. Сейчас несколько ребят находится в тяжелом состоянии.

Об этом во вторник, 13 июля сообщил портал Фонтанка. Предварительно известно, что речь идет о серьезном пищевом отравлении.

«На данный момент администрацией ПГУПС принимаются усилия по транспортировке пострадавших обратно в город. Срочная выездная проверка Роспотребнадзора выявила массовые нарушения порядка проживания студентов на геобазе. Получено предписание закрыть геобазу», — сообщил источник порталу

Как позже отметил проректор по связям с общественностью учебного заведения, массового отравления у студентов не было. У пяти человек были выявлены расстройства желудочно-кишечного тракта. Также он опроверг информацию о госпитализации пострадавших.