На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 14 июля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 15-23 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска 08:00 до 19:00, покос травы в РП;
- км 74-75 ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
- км 75-80 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 до 08:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 177-178 ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 19:00, устранение деформации а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 0-8 Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 22:00 до 08:00, установка сигнальных столбиков.
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13.07.2021 182
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Магистральная»:
- км 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
- км 130-159, подъезд №1 км 0-6, подъезд №2 км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом с увлажнением;
- км 130-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37, ТР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
- км 0-37, ТР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи с увлажнением;
- км 0-37, ТР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода вручную;
- км 0-37, ТР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- км 0-37, ТР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена светоотражающих эл-тов;
- км 6 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, установка дорожного знака;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;
- км 37-78, ТР км 57, 64, 71, 73 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 76-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 9-25 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.