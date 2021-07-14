На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 14 июля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола»:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 15-23 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска 08:00 до 19:00, покос травы в РП;

км 74-75 ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 75-80 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 до 08:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций а/б покрытия;