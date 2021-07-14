День Ленобласти в этом году пройдет в режиме онлайн

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией оффлайн-празднование Дня Ленинградской области в этом году официально отменено.

День рождения региона в этом году будет отмечаться лишь онлайн. При этом все сэкономленные средства будут направлены в здравоохранение — на закупку лекарств, кислорода и так далее

Напомним, что оффлайн-празднование дня рождения региона отменяют второй год подряд. В этом году должны были отмечать в парке Песчанка во Всеволожске, в прошлом году там же.

Напомним, что в Ленобласти ужесточили коронавирусные меры. В частности, теперь в «красной» зоне запрещены любые массовые мероприятия, торговые ярмарки, передвижные цирки, работа детских развлекательных центров и игровых комнат.