Сосновоборцы жалуются на уголок в кабинке на городском пляже

Конструкция покалечила несколько жителей и гостей города.

Источник: Алина Форысь Источник: Алина Форысь Источник: Алина Форысь Источник: Алина Форысь

По информации сообщества Мой Сосновый Бор, жертвами уголка в кабинке для переодевания на городском пляже стали уже несколько человек. С каждым днем это число только увеличивается.

Дело в том, что уголок расположен очень низко и отдыхающие сильно бьются об него головой. В одном из случаев получилось рассечение, а пострадавший упал на землю от боли.

— Кабинка низкая и когда туда заходишь, уголок видно, а когда выходишь, его вообще не видно, т.к. он не на уровне глаз! — пишет автор поста.

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