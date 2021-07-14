Сосновоборцы жалуются на уголок в кабинке на городском пляже

Конструкция покалечила несколько жителей и гостей города.
Источник: Алина Форысь
Источник: Алина Форысь
Источник: Алина Форысь
Источник: Алина Форысь
По информации сообщества Мой Сосновый Бор, жертвами уголка в кабинке для переодевания на городском пляже стали уже несколько человек. С каждым днем это число только увеличивается.
Дело в том, что уголок расположен очень низко и отдыхающие сильно бьются об него головой. В одном из случаев получилось рассечение, а пострадавший упал на землю от боли.
— Кабинка низкая и когда туда заходишь, уголок видно, а когда выходишь, его вообще не видно, т.к. он не на уровне глаз! — пишет автор поста.
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