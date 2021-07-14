Пенсионер выстрелил в человека на пустыре в Выборге

В полицию ночью 13 июля поступило сообщение о стрельбе на пустыре у дома на улице Кузнечной в Выборге.

В это же время в больницу с огнестрельным ранением груди обратился 44-летний житель Каменногорска. Врачи оказали ему необходимую медпомощь и отпустили лечиться амбулаторно.

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Пострадавший рассказал полиции, что незнакомец напал на него и, предположительно, выстрелил из пистолета. По подозрению был задержан 66-летний житель Выборга, его поместили в камеру.

Возбуждено уголовное дело по статье “Хулиганство”. Решается вопрос об избрании меры пресечения.