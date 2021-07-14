В Ленобласти введено почти 1,8 млн “квадратов” жилья

По данным на 1 июля, в Ленобласти введено 1,76 млн “квадратов” жилой недвижимости. Из них свыше 1,2 млн — объекты индивидуального жилищного строительства — частные дома и дачи.

Строительство сейчас ведется на 516 площадках, уже выдано разрешений на 7,39 млн кв. м жилья. До конца года в регионе, согласно текущему плану Минстроя России, нужно ввести 2,27 млн кв.м. Сейчас план выполнен на 77,8%.

Сейчас обсуждается увеличение плановых показателей по вводу до 3,1 млн м.кв.

Также планируется ввести 12 детских садов на 1 175 мест и три школы на 2 825 мест, А также первые дома для переселения. Один из них сейчас строят в Подпорожье на проспекте Кирова.

Тем временем в Ленобласти продажи жилья в новостройках сократились на 25% от докризисного периода.