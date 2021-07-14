Всеволожский Мультицентр запускает новую специальность

Теперь во всеволожском Мультицентре социальной и трудовой выучиться на монтажника шин.

Пройти обучение могут молодые люди от 18 лет. Набор стартует 21 июля, срок обучения – 2,5 месяца.

Также в Мультицентре идет набор на обучение специальностям газонокосильщика и рабочего по уходу за животными. Всего можно обучиться более 13 востребованным на рынке труда профессиям.

Задать вопросы или записаться можно по телефонам: +7 (921) 377-47-47, +7 (81370) 43-387 и +7 (812) 643-16-31.

Ранее мы сообщали, что на территории всеволожского Мультицентра построят Центр адаптивной физической культуры физической культуры. Объявлен тендер на проектирование и строительство центра.