Стройная и нарядная стрекоза попала в объектив фотографа в Нижне-Свирском заповеднике — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Анатолий Смирнов / vk.com
Фото: Анатолий Смирнов / vk.com

«Стройная красотка в ярком наряде», — так описал изящное летающее насекомое автор снимка.

В Нижне-Свирском заповеднике удалось запечатлеть отдых необычайно изящного насекомого. Стрекоза с удивительным окрасом попала в объектив фотографа Анатолия Смирнова.

«Стройная красотка в ярком наряде», — так описал изящное летающее насекомое автор снимка. И не даром, ведь удивительная стрекоза переливается сине-фиолетовым окрасом.

Стремительные крылатые хищники, стрекозы, внешне напоминают футуристичный вертолёт. Природа идеально приспособила их для одной цели — охотиться, стремительно нападать и молниеносно разрывать добычу на части.

Несмотря на то, что крыльями стрекозы машут медленнее, чем многие другие насекомые (порядка 30 взмахов в секунду), летают они довольно быстро, и так же мгновенно меняют вектор движения, поэтому у их жертв почти нет шансов.

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