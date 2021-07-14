В Кингисеппском районе машина на пешеходном переходе сбила подростка

ДТП произошло 13 июля на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти.
Автомобиль KIA Carnival сбил на 16-летнюю девочку-подростка, которая переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем находился пенсионер.
Школьницу госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Обстоятельства случившегося выясняются.
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