К таким выводам пришли ученые из Ленобласти и Петербурга, которые вернулись из экспедиции, посвященной 800-летию выдающегося полководца Александра Невского.

Ученые из российского военно-исторического общества заявили, что знаменитое Ледовое побоище 1242 года проходило не на льду, а на берегу. К таким выводам пришли специалисты из Ленобласти и Петербурга, которые вернулись из экспедиции, посвященной 800-летию выдающегося полководца Александра Невского.

Исследования велись с 2019 года. Приблизительное место сражение было обнаружено возле так называемого «Вороньего камня». Однако ориентир был уничтожен около 100 лет назад при расчистки акватории для судов. Его остатки разнесло на площади 4 000 квадратных метров.

При этом ученые отметили, что акватория Чудского озера сильно расширилась — во времена Александра Невского многие места еще не были под водой. Части крепости, которая, как ранее считалось, стояла на берегу, на самом деле не было. Со дна подняли обычный песчаник, а вовсе не кладку.

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Ледовое побоище происходило в апреле и на берегу, когда лед еще достаточно крепок, заявили ученые. Однако Александр Невский вместе с войском гнал немецких рыцарей по ледоставу через тонкие места с бурным течением, где они и проваливались.

«Примечательный провал немецких рыцарей под лед, описанный в летописях, имеет под собой исторические основания. Полководческий талант Александра Невского заключался еще и в том, что он гнал противников на тонкие места на льду с мощным течением. Некоторые из немецких рыцарей провалились под лед, мы в это верим», — Владимир Казаков, заместитель Председателя Регионального отделения РВИО в Ленинградской области