Светлана Журова поделилась подробным видео ревакцинации во Всеволожске

Светлана Журова поделилась видеозаписью своей ревакцинации. На видео запечатлен весь процесс, начиная от вскрытия ампулы, заканчивая уколом.
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14.07.2021 99
«По итогу первой укол перенесла отлично, вообще без проблем. Второй, надеюсь, тоже», –рассказал Светлана Журова
Видео записано специально для людей, просивших подробно показать всю процедуру получения вакцины.
«Три часа после прививки – продолжаю работу. Все отлично! Не больно, не страшно, в больнице Всеволожска максимально соблюдаются все меры безопасности. Вакцины – в наличии», – резюмировала Светлана Журова