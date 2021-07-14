Светлана Журова поделилась подробным видео ревакцинации во Всеволожске

Светлана Журова поделилась видеозаписью своей ревакцинации. На видео запечатлен весь процесс, начиная от вскрытия ампулы, заканчивая уколом.

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«По итогу первой укол перенесла отлично, вообще без проблем. Второй, надеюсь, тоже», –рассказал Светлана Журова

Видео записано специально для людей, просивших подробно показать всю процедуру получения вакцины.