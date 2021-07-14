Семейство утят во главе с мамой-уткой дружно промаршировали по новому дорожному покрытию по пути к озеру.
В поселке имени Свердлова первые пешеходы прошлись по новому асфальту — ими оказались утки. Семейство утят во главе с мамой-уткой дружно промаршировали по новому дорожному покрытию по пути к озеру. Видеозаписью поделились в администрации Свердловского поселения.
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