Семейство утят во главе с мамой-уткой дружно промаршировали по новому дорожному покрытию по пути к озеру.

В поселке имени Свердлова первые пешеходы прошлись по новому асфальту — ими оказались утки. Семейство утят во главе с мамой-уткой дружно промаршировали по новому дорожному покрытию по пути к озеру. Видеозаписью поделились в администрации Свердловского поселения.