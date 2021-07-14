Также видеоблогера лишили водительских прав прав на 3 года.

Сегодня, 14 июля, Пресненский суд Москвы вынес приговор видеоблогеру Эдварду Билу, который стал виновником крупного ДТП в центре Москвы. Суд приговорил мужчину к 2 годам ограничения свободы и лишению прав на 3 года. Об этом сообщают РИА Новости с ссылкой на столичную прокуратуру.

Напомним, что ДТП случилось 1 апреля, в центре Москвы на Смоленской площади с участием пяти автомобилей. ДТП устроил youtube-блогер Эдвард Бил, выехав на встречку.