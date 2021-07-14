В Сосновом Бору появилось новое образовательное и культурное пространство

Больше 55 000 книг насчитывает фонд библиотеки семейного чтения в Сосновом Бору, которую модернизировали в рамках национального проекта «Культура».

В библиотеке организован зал детского и подросткового чтения с абонементом, телевизором, ноутбуками и интерактивными учебными пособиями. Во взрослом читальном зале работают любительское формирование по интересам и литературная гостиная. Присутствуют более 40 наименований периодических изданий.

Зал интеллектуального и досугового чтения сделан в форме образовательного и культурного пространства. Присутствуют научная и художественная литература, справочники, учебные пособия. Созданы необходимые условия для читателей с ограниченными возможностями здоровья.

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