Для сланцевских учащихся откроют точку роста прямо в школе

В МОУ «Сланцевская СОШ № 2» с 1 сентября 2021 будет открыт центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

Открытие обусловлено национальным проектом «Образование». Акт о поставке оборудования для лабораторных и практических работ по биологии, химии и физике подписан 9 июня 2021 года.

«Это уже вторая поставка оборудования. В июне поставлено многофункциональное устройство, оплата произведена 1 июля. Мы ожидаем поставку ноутбуков по ранее заключенному контракту», рассказал директор школы

Также в учреждении отремонтированы два учебных кабинета с лаборантскими. Косметические ремонтные работы в кабинете биологии планируется завершить 30 июля.

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