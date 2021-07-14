Лобовое столкновение с фурой на Выборгском шоссе унесло жизни двух человек

Пробка протяженностью порядка 2 км образовалась на Выборгском шоссе вечером, 14 июля. Очевидцы сообщают о серьезном ДТП, где от легковушки осталась груда металла.

Информацией поделились в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург. Авария произошла на 112-м км Выборгского шоссе. На участке дороги движение сильно затруднено в обе стороны.

Мужчина в возрасте 64-х лет, находясь за рулем Hyundai Creta, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате столкновения с большегрузом двое человек погибли.

Ранее мы писали об опубликованной статистике смертности на дорогах Петербурга. За прошедшие 6 месяцев жертвами ДТП в городе стали 93 человека.