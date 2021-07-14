В Киришский дворец творчества им. Л. Н. Маклаковой и Межшкольный учебный комбинат поставили оборудование на 1,5 млн рублей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В образовательные учреждения приобретены ноутбук, проектор, фотоаппарат, магнитно-маркерные доски, 3D-ручки, конструкторы LEGO, МФУ, полоса препятствий, мебель, рафт, катамаран, весла и гидрокостюмы.

По словам председателя комитета по образованию администрации Киришского района Ильи Голубева, планируется поставка 10 комплектов формы юного инспектора дорожного движения.

Также в Межшкольном учебном комбинате ремонтируют помещения. В рамках нацпроекта с 1 сентября будут запущены новые образовательные программы технической, художественной, социально-гуманитарной и туристско-краеведческой направленностей.

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