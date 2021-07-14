На восьми федеральных трассах Ленобласти 15 июля будет ограничено движение

На участках восьми трасс Ленинградской области в четверг, 15 июля будут проводиться дорожные работы. Публикуем список трасс, где придется постоять в пробках.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 15-23 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска 08:00 до 19:00, покос травы в РП;

— км 44, 74 ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

— км 75-80 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 до 08:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 673-674 ограничение скорости движения в направлении г. Москвы с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;

— км 130-159, подъезд №1 км 0-6, подъезд №2 км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом с увлажнением;

— км 130-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-10; км 24-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола:

— км 0-37, ТР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

— км 0-37, ТР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи с увлажнением;

— км 0-37, ТР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода вручную;

— км 0-37, ТР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;

— км 0-37, ТР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена светоотражающих элементов;

— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;

— км 37-78, ТрР км 57, 64, 71, 73 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

— км 76-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

— км 9-25 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

— км 44-78 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

— км 38-45 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 17:00, механизированная очистка осевой полосы.