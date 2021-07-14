Под Киришами грузовик перевернулся и вылетел в кювет — фото

В Киришском районе произошло ДТП, в котором сильно пострадал водитель. Его госпитализировали.
Фото: 47 news
Фото: 47 news
Как сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы, авария произошла около четырех вечера, 14 июля на 48-м километре трассы «Зуево – Новая Ладога».
Прибывшие на место происшествия врачи осмотрели водителя грузовика и 48-летнего пассажира. У последнего был диагностирован перелом. Его решили госпитализировать в больницу.
Как сообщают в ГУ МЧС России по Ленобласти, последствия аварии уже ликвидированы. Движению на участке дороги ничего не мешает. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают инспекторы ГИБДД.
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14.07.2021 83