Под Киришами грузовик перевернулся и вылетел в кювет — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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В Киришском районе произошло ДТП, в котором сильно пострадал водитель. Его госпитализировали.

Под Киришами грузовик перевернулся и вылетел в кювет - фото перевернулась фура, Ленобласть, Кириши, ДТП, аварияФото: 47 news
Под Киришами грузовик перевернулся и вылетел в кювет - фото перевернулась фура, Ленобласть, Кириши, ДТП, аварияФото: 47 news

Как сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы, авария произошла около четырех вечера, 14 июля на 48-м километре трассы «Зуево – Новая Ладога».

Прибывшие на место происшествия врачи осмотрели водителя грузовика и 48-летнего пассажира. У последнего был диагностирован перелом. Его решили госпитализировать в больницу.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Ленобласти, последствия аварии уже ликвидированы. Движению на участке дороги ничего не мешает. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают инспекторы ГИБДД.

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