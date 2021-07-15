В Луге организовали бесплатные тренировки на свежем воздухе

Каждую среду на центральном стадионе Луги проводятся бесплатные тренировки на свежем воздухе для всех желающих. Уже состоялось первое занятие.
Анна Почепаева
Фото: Анна Почепаева
Всех пришедших ждет часовая тренировка с разминкой, работой с собственным весом и растяжкой. С собой нужны только коврик и вода. Все тренировки проходят с профессиональным инструктором.
Начало всех занятий в 20.00. Следующая тренировка — 22 июля.
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