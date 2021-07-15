В Луге организовали бесплатные тренировки на свежем воздухе

Каждую среду на центральном стадионе Луги проводятся бесплатные тренировки на свежем воздухе для всех желающих. Уже состоялось первое занятие.

Анна Почепаева

Всех пришедших ждет часовая тренировка с разминкой, работой с собственным весом и растяжкой. С собой нужны только коврик и вода. Все тренировки проходят с профессиональным инструктором.

Начало всех занятий в 20.00. Следующая тренировка — 22 июля.