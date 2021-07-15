В Луге организовали бесплатные тренировки на свежем воздухе

Автор: Гузель Галимова
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Каждую среду на центральном стадионе Луги проводятся бесплатные тренировки на свежем воздухе для всех желающих. Уже состоялось первое занятие.

В Луге организовали бесплатные тренировки на свежем воздухе тренировки, спорт, Лужский район, луга, ЛенобластьАнна Почепаева
В Луге организовали бесплатные тренировки на свежем воздухе тренировки, спорт, Лужский район, луга, Ленобласть
Фото: Анна Почепаева

Всех пришедших ждет часовая тренировка с разминкой, работой с собственным весом и растяжкой. С собой нужны только коврик и вода. Все тренировки проходят с профессиональным инструктором.

Начало всех занятий в 20.00. Следующая тренировка — 22 июля. 

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08.07.2021 241
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