В России подорожали капуста и морковь

За неделю, с 6 по 12 июля, в России выросли цены на морковь и белокочанную капусту. Об этом сообщили в Росстате.

Среди продуктов на 4,2% подорожала капуста, на 1,9% — морковь. Картофель, напротив, подешевел на 5,4%, помидоры — на 4,8%, огурцы — на 4,5%, а репчатый лук — на 2,4%.

В числе «регулируемых» продуктов подсолнечное масло подорожало на 0,3%, куриное мясо — на 0,2%, сахар — на 0,1%. Зато продолжают снижаться цены на яйца — за неделю на 0,6%.

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Подорожали также гречка, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, сливочное масло, пастеризованное молоко — на 0,2%. Нежирный творог — на 0,5%.

Что касается непродовольственных товаров, стройматериалы продолжают дорожать. В частности, цены на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты увеличились на 2,9%, обрезные доски — на 2,7%, металлочерепицу — на 1,6%.

Ранее мы сообщали, что в России соль может подорожать на 32%.