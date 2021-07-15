Законопроект о штрафах за выброшенных питомцев внесен в Госдуму

В Госдуму внесен проект о штрафах до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев. Об этом рассказал в четверг, 15 июля, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Павел Крашенинников.

В правительстве России комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Речь идет, в частности, о введении штрафа до 30 тысяч рублей за оставление домашних животных без владельца.

Как сообщил один из авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, кабмин поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний.

Согласно новому законопроекту, штрафы вводятся за нарушение закона Об ответственном обращении с животными. Согласно правилам, питомцев нельзя выбрасывать на улицу. Если нет возможности за ними ухаживать, то их следует отдать либо в приют, либо другому владельцу.

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За выброшенное животное граждан могут наказать на 1,5 — 3 тысячи рублей, а должностных лиц — на 5-15 тысяч. Организации заплатят 15-30 тысяч.