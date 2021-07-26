В Ленобласти стремительно растет число самозанятых

В Ленинградской области число самозанятых граждан за полгода увеличилось более чем на 10 тысяч человек – их в регионе уже свыше 32 тысяч.

Самозанятые оказывают самые разные услуги — няни, водителя такси, фитнес-тренера, организатора праздников, фотографа. А ещё выращивают и продают фрукты и овощи, шьют одежду и делают сувениры. Даже куют железо: художественная ковка – это особый вид творчества, и кованные изделия очень востребованы.

Такая форма предпринимательства привлекает тех, кто не готов создавать целое предприятие с бухгалтерией и отчетностью, но хочет реализовать себя в своем собственном, знакомом и любимом деле и работать легально. Для самозанятых граждан предусмотрен специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении, чек можно также сформировать в мобильном приложении «Мой налог», а взносы на пенсионное и социальное страхование осуществляется в добровольном порядке. Привлекательны и ставки этого режима налогообложения: 4% с доходов — если услуги оказываются физическим лицам, и 6% — если юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

При этом самозанятые граждане могут рассчитывать на помощь государства и региона, в том числе, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы». В том числе, — на льготные государственные микрозаймы.

Именно этой программой активно пользуются самозанятые граждане в Ленинградской области. Она позволяет получить необходимые средства под очень привлекательный процент и пополнить запасы сырья и материалов, купить необходимое оборудование, улучшить качество услуг или продукции.

Сдача в аренду жилья – один из самых популярных видов деятельности для самозанятых.

Жительница Сланцев, самозанятая Ирина Бондаренко обратилась в Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области и получила сразу 2 льготных государственных займа: один на сумму в 200 000 рублей — без залога, а второй– под залог автомобиля.

Эти средства потребовались на то, чтобы сделать косметический ремонт в квартирах, которые сдаются в аренду, и оснастить их новой мебелью и бытовой техникой.

Фонд смог предоставить займы под самую низкую на сегодня процентную ставку в 2,75% годовых, поскольку Ирина ведет свою деятельность в моногороде и входит в одну из приоритетных категорий заёмщиков.

Обычная ставка по таким займам – 5,50% и Фонд выдает самозанятым гражданам займы на срок до 36 месяцев в сумме до 500 тысяч рублей.

При этом залог при сумме до 200 тысяч рублей не требуется, нужно только поручительство супруга или супруги, или третьего лица.

А в июле Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области запускает еще один проект — «Портфель самозанятого». Идею разработали в Фонде региона, и уже готовы принимать заявки на получение «Портфеля».

«Портфель самозанятого» — это бесплатный комплекс услуг: услуги по созданию макетов для полиграфии, юридическую поддержку, маркетинг и продвижение в социальных сетях, и даже услуги профессионального фотографа. Получить «Портфель» смогут 190 самозанятых жителей Ленобласти.

Подробнее об этой и других мерах государственной поддержки самозанятых граждан – финансовой, имущественной поддержке, бесплатном обучении, участии в мероприятиях Фонда и консультациях экспертов — можно узнать в Центре «Мой бизнес» Ленинградской области.

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