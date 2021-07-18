Часть Гостилиц временно осталась без воды из-за прорыва водопровода

По данным АО «ИЭК», 18 июля по причине ремонта на водопроводных сетях с 15:30 приостановлено водоснабжение части Гостилиц. Причина – прорыв на трубопроводе.
Адреса отключения:
- № 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12 на улице Школьной;
- № 9 и 15 на улице Центральной;
- мини-отель, кафе, магазины «Магнит» и «Пятерочка», а также частный сектор.
Прорыв обнаружен 18 июля около 12:00. По данным администрации, ремонт продлится около часа с момента отключения, и водоснабжение будет восстановлено.
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