Часть Гостилиц временно осталась без воды из-за прорыва водопровода

По данным АО «ИЭК», 18 июля по причине ремонта на водопроводных сетях с 15:30 приостановлено водоснабжение части Гостилиц. Причина – прорыв на трубопроводе.

Адреса отключения:

№ 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12 на улице Школьной;

№ 9 и 15 на улице Центральной;

мини-отель, кафе, магазины «Магнит» и «Пятерочка», а также частный сектор.

Прорыв обнаружен 18 июля около 12:00. По данным администрации, ремонт продлится около часа с момента отключения, и водоснабжение будет восстановлено.

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