Сотрудники парка призывают жителей не разжигать костры, не курить и не мусорить на территории музея-заповедника. Каждый огонь вредит экосистеме, уничтожая ценные старовозрастные сосны и ели.

В Лесной части музея-заповедника Монрепо сегодня произошел пожар. Сообщается, что причиной возгорания мог стать непотушенный окурок. Судя по фотографиям, огонь нанес немалый вред окружающей местности. Вокруг места возгорания потемнели камни и деревья.

Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО» Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО» Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»

Сотрудники парка призывают жителей не разжигать костры, не курить и не мусорить на территории музея-заповедника. Каждый огонь вредит экосистеме, уничтожая ценные старовозрастные сосны и ели. Восстановление мохового покрова на камнях и на почве займет не один год.