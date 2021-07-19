Сотрудники парка призывают жителей не разжигать костры, не курить и не мусорить на территории музея-заповедника. Каждый огонь вредит экосистеме, уничтожая ценные старовозрастные сосны и ели.
В Лесной части музея-заповедника Монрепо сегодня произошел пожар. Сообщается, что причиной возгорания мог стать непотушенный окурок. Судя по фотографиям, огонь нанес немалый вред окружающей местности. Вокруг места возгорания потемнели камни и деревья.
Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»
Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»
Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»
Сотрудники парка призывают жителей не разжигать костры, не курить и не мусорить на территории музея-заповедника. Каждый огонь вредит экосистеме, уничтожая ценные старовозрастные сосны и ели. Восстановление мохового покрова на камнях и на почве займет не один год.
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