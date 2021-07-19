Брошенный окурок вызвал пожар в лесной части Монрепо — фото

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»
Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»

Сотрудники парка призывают жителей не разжигать костры, не курить и не мусорить на территории музея-заповедника. Каждый огонь вредит экосистеме, уничтожая ценные старовозрастные сосны и ели.

В Лесной части музея-заповедника Монрепо сегодня произошел пожар. Сообщается, что причиной возгорания мог стать непотушенный окурок. Судя по фотографиям, огонь нанес немалый вред окружающей местности. Вокруг места возгорания потемнели камни и деревья.

Брошенный окурок вызвал пожар в лесной части Монрепо — фото Музей-заповедник "Парк Монрепо", лесной пожар, ЛенобластьФото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»
Брошенный окурок вызвал пожар в лесной части Монрепо — фото Музей-заповедник "Парк Монрепо", лесной пожар, ЛенобластьФото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»
Брошенный окурок вызвал пожар в лесной части Монрепо — фото Музей-заповедник "Парк Монрепо", лесной пожар, ЛенобластьФото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»

Сотрудники парка призывают жителей не разжигать костры, не курить и не мусорить на территории музея-заповедника. Каждый огонь вредит экосистеме, уничтожая ценные старовозрастные сосны и ели. Восстановление мохового покрова на камнях и на почве займет не один год.

Вам будет интересно
Брошенный окурок вызвал пожар в лесной части Монрепо — фото Музей-заповедник "Парк Монрепо", лесной пожар, Ленобласть
На пожаре в Отрадном сгорели двое взрослых и маленький ребенок
Пожар охватил 48 квадратных метров частного дома, расположенного на улице Рабочей в городе Отрадное в Кировском районе Ленинградской области.   Сообщение...
19.07.2021 96
Автор