День Военно-морского флота готовятся отметить 25 июля. Центральный, Адмиралтейский и Василеостровский районы Петербурга украсят флагами, баннерами и растяжками.

В Петербурге и Кронштадте активно идет подготовка к предстоящему дню ВМФ, который собираются отметить 25 июля. Городской комитет по печати рассказал «Невским Новостям» какими станут улицы ко дню торжества.

Центральный, Адмиралтейский и Василеостровский районы Петербурга украсят флагами, баннерами и растяжками. на Дворцовой, Адмиралтейской и Английской набережной повесят 200 флагов Военно-морского флота и России.

Пресс-служба комитета по печати Петербурга Пресс-служба комитета по печати Петербурга Пресс-служба комитета по печати Петербурга Пресс-служба комитета по печати Петербурга Пресс-служба комитета по печати Петербурга Пресс-служба комитета по печати Петербурга

Дворцовый и Благовещенский мосты с 23 по 25 июля будут украшены четырьмя композициями флагов Военно-морского флота. Оба моста украсят около 400 флагов расцвечиваний ВМФ.

Кронштадт украсят 300 флагов на уличных фонарях, 46 флагов — на фасадах зданий и 200 плакатов на рекламных проспектах и в метро. Фасад здания музея истории города-форта на Якорной площади также украсят флагами.

Историю праздника можно будет увидеть на 11 электронных уличных табло. А в метрополитене прозвучит аудио-дорожка.

Пресс-служба комитета по печати Петербурга Пресс-служба комитета по печати Петербурга Пресс-служба комитета по печати Петербурга

Украшением улиц, фасадов зданий и мостов займутся с 23 по 25 июля. Флаги на фонарях можно будет увидеть уже в день праздника. 26 июля все украшения снимут.