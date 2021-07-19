В Коммунаре очевидцы засняли сильнейший дым от пожара — фото, видео

Автор: Анастасия Щербакова
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В Коммунаре очевидцы засняли сильнейший дым от пожара — фото, видео пожар, Ленобласть, Коммунар, Гатчинский районФото: Оля Ярошутина, Любовь Смирнова /"Город Коммунар"
В Коммунаре очевидцы засняли сильнейший дым от пожара — фото, видео пожар, Ленобласть, Коммунар, Гатчинский районФото: Оля Ярошутина, Любовь Смирнова /"Город Коммунар"

Как сообщают жители, горит поле возле школы.

Сегодня, 19 июля, в городе Коммунар, Гатчинского района Ленобласти, местные жители сообщают о пожаре. По информации очевидцев, загорелось поле возле школы. Дым окутал большую часть города.

Официальной информации о причинах пожара и жертвах на данный момент нет.

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19.07.2021 50
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