Фото: Оля Ярошутина, Любовь Смирнова /"Город Коммунар" Фото: Оля Ярошутина, Любовь Смирнова /"Город Коммунар"

Как сообщают жители, горит поле возле школы.

Сегодня, 19 июля, в городе Коммунар, Гатчинского района Ленобласти, местные жители сообщают о пожаре. По информации очевидцев, загорелось поле возле школы. Дым окутал большую часть города.

Официальной информации о причинах пожара и жертвах на данный момент нет.