Фото: Оля Ярошутина, Любовь Смирнова /"Город Коммунар"
Фото: Оля Ярошутина, Любовь Смирнова /"Город Коммунар"
Как сообщают жители, горит поле возле школы.
Сегодня, 19 июля, в городе Коммунар, Гатчинского района Ленобласти, местные жители сообщают о пожаре. По информации очевидцев, загорелось поле возле школы. Дым окутал большую часть города.
Официальной информации о причинах пожара и жертвах на данный момент нет.
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