На рынке в Сертолово сняли с продажи более 70 кг опасного мяса

Мясо без сопроводительных документов продавали на рынке в Сертолово Всеволожского района Ленобласти.
С реализации было снято 36 кг баранины, 27 кг тушек цыплят-бройлеров, 5,5 кг говяжьего фарша и 6 кг свиного сала. Кроме того, сало хранилось с нарушением температурных требований.
Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области
На минувшей неделе в Волховском районе специалистами госветслужбы помешали продать 25 кг свиноводческой продукции, у которой также не было документов. В это время в Выборгском районе с продажи сняли 10 кг вяленой и копченой рыбы, 5 кг сала и других продуктов свиноводства.
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20.07.2021 67