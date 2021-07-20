На рынке в Сертолово сняли с продажи более 70 кг опасного мяса

Мясо без сопроводительных документов продавали на рынке в Сертолово Всеволожского района Ленобласти.

С реализации было снято 36 кг баранины, 27 кг тушек цыплят-бройлеров, 5,5 кг говяжьего фарша и 6 кг свиного сала. Кроме того, сало хранилось с нарушением температурных требований.

Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области

На минувшей неделе в Волховском районе специалистами госветслужбы помешали продать 25 кг свиноводческой продукции, у которой также не было документов. В это время в Выборгском районе с продажи сняли 10 кг вяленой и копченой рыбы, 5 кг сала и других продуктов свиноводства.