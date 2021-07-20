В Турции не исключили закрытие страны из-за «дельта штамма» COVID-19

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой допустил закрытие страны для туристов. Причиной является распространение штамма «дельта» COVID-19.

В прошедшее воскресенье, 18 июля, Министерство здравоохранения Турции сообщило о суточном приросте числа зараженных – до 7 680 человек. Из них 750 человек заразились «дельта штаммом», что в три раза больше предыдущих значений.

— Нашим главным приоритетом является массовая вакцинация. При ее проведении Турция вернется к нормальной жизни как можно быстрее, и чем дольше затянется вакцинация, тем больше времени займет нормализация жизни, – сообщил Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала CNN Turk.

По его словам, в настоящее время дела «идут хорошо». Турция в 2021 году собирается принять 25 миллионов туристов, которые принесут доход на сумму 20 миллиардов долларов.

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Своей личной целью Мехмет Нури Эрсой назвал посещение Турции 30 миллионами туристов, а общую сумму дохода он хочет получить на уровне 23 миллиарда долларов. Россияне могут отправиться в Турцию со второй половины июня, а с 22 числа для граждан России доступны регулярные и чартерные рейсы в Турцию.