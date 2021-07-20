Видео: под Петербургом ютуб-блогер сжег BMW Х5

Артём Тарасов, боец смешанных единоборств, а также блогер, снимающий видео для YouTube, сжег дорогую машину марки BMW. Видео пожара прислали очевидцы.
Видео разместили в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург вечером, 20 июля. Как сообщили очевидцы, оригинальную пиар-акцию блогер устроил недалеко от Московского шоссе. Подробности инцидента пока неизвестны
Вам будет интересно
Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу об избрании меры пресечения Юрию Хованскому. Видеоблогер останется под стражей до 8 августа. Об...
14.07.2021 204