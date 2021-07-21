Огнеборцы запросили в помощь промышленную автовышку, которая позволила с высоты обнаружить и локализовать очаги возгорания.

В Сертолово-2 вторые сутки идет борьба с лесным пожаром. Загорелась хвойная подложка леса площадью 56 гектар. Ситуацию облегчило то, что лесной массив имеет форму квадрата, огороженную дорогами.

Огнеборцы запросили в помощь промышленную автовышку, которая позволила с высоты обнаружить и локализовать очаги возгорания. Также на помощь пришел трактор с плугом, который создал противопожарный ров в лесной черте.

Площадь очагов пожара составила около 3 гектар. Наиболее опасные очаги были локализованы. Об этом сообщил инстаграм аккаунт пожарной части Ленинградской области.