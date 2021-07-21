В Сертолово-2 двое суток тушат лесной пожар на площади 56 гектаров

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: 147_fire_station / Instagram

Огнеборцы запросили в помощь промышленную автовышку, которая позволила с высоты обнаружить и локализовать очаги возгорания.

В Сертолово-2 вторые сутки идет борьба с лесным пожаром. Загорелась хвойная подложка леса площадью 56 гектар. Ситуацию облегчило то, что лесной массив имеет форму квадрата, огороженную дорогами.

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Фото: 147_fire_station / Instagram

Огнеборцы запросили в помощь промышленную автовышку, которая позволила с высоты обнаружить и локализовать очаги возгорания. Также на помощь пришел трактор с плугом, который создал противопожарный ров в лесной черте.

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Фото: 147_fire_station / Instagram

Площадь очагов пожара составила около 3 гектар. Наиболее опасные очаги были локализованы. Об этом сообщил инстаграм аккаунт пожарной части Ленинградской области.

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