В Ленобласти зафиксировали редкое природное явление

В ночь на 21 июля над Приозерском заметили, так называемые, «серебристые облака». Очевидцу удалось запечатлеть на кадрах природный феномен.

Фотографию заката, где ярко прослеживаются самые высокие облака в атмосфере Земли опубликовали в группе Маяк. Сосновый Бор.

«Серебристые облака» — сравнительно редкое атмосферное явление, крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере под мезопаузой (на высоте 76—85 км над поверхностью Земли) и видимые в глубоких сумерках, непосредственно после заката или перед восходом Солнца.

Ранее уникальное явление дважды фиксировали в Санкт-Петербурге, примерно, в это же время. Захватывающее видео «серебристых облаков» смотрите в нашем материале.