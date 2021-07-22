Меркель заявила об опасной ситуации с коронавирусом в Германии

Власти Германии уже могут начинать подготовку более жестких антикоронавирусных мер в связи с тяжелой эпидситуацией, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель на ежегодной большой летней пресс-конференции.

— Уже сейчас можно — и некоторые земли уже приняли постановления, хочу указать на это — уже сейчас можно оказать воздействие на то, чтобы при росте заболеваемости снова ввести дополнительные меры. Повторю, можно дойти до того, чтобы посмотреть, когда будет перегружена система здравоохранения, — цитирует ее РИА Новости.

Меркель подчеркнула, что германские медики снова фиксируют экспоненциальный рост заболеваемости Covid-19, в первую очередь штаммом дельта.

Канцлер допустила, что вопрос ужесточения санитарных ограничений может быть войти в повестку конференции с региональными премьер-министрами, организуемой в связи с разрушительными наводнениями на западе и юго-западе страны. Точная дата встречи пока не согласована.