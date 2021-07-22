В России предложили увеличить штраф за пользование телефоном при вождении

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил письмо на имя начальника ГИБДД Михаила Черникова с предложением в несколько раз повысить штраф за использование телефона за рулем.

В письме он обратил внимание на недавнее резонансное ДТП, которое произошло 16 июля в Москве и унесло жизни двух малолетних детей. Как отмечали СМИ, виновница трагедии заявила, что управляла машиной и одновременно «сидела в телефоне».

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Сейчас штраф за пользование телефоном за рулем составляет 1,5 тыс. рублей, он предложил повысить его до 10 тыс. рублей. Об этом сообщил RT.