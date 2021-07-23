Оспа обезьян: что представляет из себя новое заболевание и на сколько оно опасно?

Автор: Маргарита Константинова
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В США около 200 человек находятся под наблюдением из-за подозрений на оспу обезьян. Все они имели контакт с одним единственным зараженным. В последние 10 лет число случаев заражений значительно увеличилось в Африке, Британии и США. Когда появилось заболевание, насколько оно опасно и в чем проявляется, читайте в нашем материале.

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Фото: www.pexels.com

На минувшей неделе появилась информация, что житель США, вернувшийся на родину из Нигерии, подхватил оспу обезьян. Это первый случай заболевания на территории государства за последние 20 лет. Все люди, с которыми контактировал зараженный, находятся под наблюдением специалистов.

Что такое оспа обезьян?

Оспа обезьян — это редкое вирусное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, кожными высыпаниями и общей интоксикацией организма человека. Болезнь имеет и другие признаки, такие как выраженная слабость, сухой кашель и першение в горле. Передается от животного (чаще всего приматы и грызуны) человеку и от человека человеку.

Когда появилось заболевание впервые?

Первые данные со схожими симптомами появились в XVIII веке. Однако, информацию о возбудителе болезни впервые выделил ученый фон Магнус из Дании в 1959 году. Общие подробные сведения о болезни появились в 1970 году. Согласно им, подхватить оспу обезьян можно в любое время года, гендерных различий нет. Болезнь настигает всех: и детей, и взрослых, но наибольшее количество осложнений и смертельных случаев приходится на дошкольников.

Как передается?

Заболевание передается воздушно-капельным путем, через биологические жидкости и при употреблении в пищу зараженного мяса. Также есть вероятность подхватить заразу путем использования постельного белья или одежды, которые использовал человек с обезьяньей оспой.

Для кого наиболее опасна?

Летальность болезни составляет примерно 10%. В зоне риска находятся дети до 10 лет, вич-инфицированные и люди, временно или постоянно проживающие вдоль реки Конго. Из-за отсутствия надлежащего уровня гигиены, тесного совместного проживания и малодоступной медпомощи болезнь быстро распространяется в странах Центральной и Западной Африки, где преимущественно влажный тропический климат.

Есть ли вакцина и методы лечения?

По мнению ученых, болезнь схожа с обычной оспой, вакцина от которой дает частичный иммунитет.

Диагностика при подозрении на обезьянью оспу направлена на выявление возбудителя при помощи микроскопических и вирусологических методов, а также выявлении антител в сыворотке крови. Лечение заболевания не разработано, все медицинские действия ориентированы на борьбу с интоксикацией и возможными осложнениями.

«Видимый рост количества случаев заболевания людей оспой обезьян на обширной территории, наблюдаемый в последнее время, потенциальная возможность дальнейшего распространения и отсутствие надежного эпиднадзора за болезнью делают ее одним из приоритетных для наблюдения заболеваний», — сообщили РБК представители центра эпидемиологии «Вектор».
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