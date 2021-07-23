В США около 200 человек находятся под наблюдением из-за подозрений на оспу обезьян. Все они имели контакт с одним единственным зараженным. В последние 10 лет число случаев заражений значительно увеличилось в Африке, Британии и США. Когда появилось заболевание, насколько оно опасно и в чем проявляется, читайте в нашем материале.

На минувшей неделе появилась информация, что житель США, вернувшийся на родину из Нигерии, подхватил оспу обезьян. Это первый случай заболевания на территории государства за последние 20 лет. Все люди, с которыми контактировал зараженный, находятся под наблюдением специалистов.

Что такое оспа обезьян?

Оспа обезьян — это редкое вирусное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, кожными высыпаниями и общей интоксикацией организма человека. Болезнь имеет и другие признаки, такие как выраженная слабость, сухой кашель и першение в горле. Передается от животного (чаще всего приматы и грызуны) человеку и от человека человеку.

Когда появилось заболевание впервые?

Первые данные со схожими симптомами появились в XVIII веке. Однако, информацию о возбудителе болезни впервые выделил ученый фон Магнус из Дании в 1959 году. Общие подробные сведения о болезни появились в 1970 году. Согласно им, подхватить оспу обезьян можно в любое время года, гендерных различий нет. Болезнь настигает всех: и детей, и взрослых, но наибольшее количество осложнений и смертельных случаев приходится на дошкольников.

Как передается?

Заболевание передается воздушно-капельным путем, через биологические жидкости и при употреблении в пищу зараженного мяса. Также есть вероятность подхватить заразу путем использования постельного белья или одежды, которые использовал человек с обезьяньей оспой.

Для кого наиболее опасна?

Летальность болезни составляет примерно 10%. В зоне риска находятся дети до 10 лет, вич-инфицированные и люди, временно или постоянно проживающие вдоль реки Конго. Из-за отсутствия надлежащего уровня гигиены, тесного совместного проживания и малодоступной медпомощи болезнь быстро распространяется в странах Центральной и Западной Африки, где преимущественно влажный тропический климат.

Есть ли вакцина и методы лечения?

По мнению ученых, болезнь схожа с обычной оспой, вакцина от которой дает частичный иммунитет.

Диагностика при подозрении на обезьянью оспу направлена на выявление возбудителя при помощи микроскопических и вирусологических методов, а также выявлении антител в сыворотке крови. Лечение заболевания не разработано, все медицинские действия ориентированы на борьбу с интоксикацией и возможными осложнениями.