В Сланцах мужчина силой затащил 13-летнюю девочку в магазин и пытался изнасиловать

Полиция разыскивают мужчину.

22 июля в полицию Сланцев обратилась мама пострадавшей девочки. Она рассказала, что в одном из магазинов по улице Ленина ее 13-летнюю дочь пытался изнасиловать мужчина. Он, применив физическую силу, завел девочку в магазин через черный вход и начал совершать насильственные действия сексуального характера. Девочке удалось вырваться и убежать, сообщает 47channel.

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Приметы разыскиваемого мужчины: он носит бороду, брови черные, лицо вытянутое. Был одет в темно-зеленую футболку и синие штаны.