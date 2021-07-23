Названы основные причины отказов россиянам в банкротстве

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных юристов, среди главных мотивов судов для отказов в признании человека банкротом — недобросовестность и нерациональное поведение.

Первая категория людей подпадает под действие российского законодательства. Второй категории в законе нет, и суды трактуют разные ситуации по-своему.

К недобросовестному поведению относят уклонение от уплаты долга и получение кредита в не располагающих к этому обстоятельствах. Нерациональное поведение предполагает взятие на себя чрезмерных обязательств.

В качестве нерационального поведения приводится пример сотрудника, взявшего в долг у работодателя 700 тысяч рублей и вскоре уволившегося, а также скрывшего доходы от продажи автомобиля. Суды трех инстанций списали его долг, однако экономколлегия Верховного суда отменила их постановления и вернула дело на новое рассмотрение.

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