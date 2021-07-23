Автобус насмерть задавил велосипедиста под Кировском

Смертельный наезд на велосипедиста произошел вечером 22 июля на четвертом километре дороги «Подъезд к станции Жихарево» в Кировском районе Ленобласти.

По предварительным данным, велосипедист двигался в попутном направлении, когда его сбил автобус ПАЗ. От полученных травм он скончался на месте. Предварительно, в этот день ему исполнился 41 год, он жил в поселке Назия.

Вам будет интересно Федеральные структуры участвуют в решении проблем ленинградских дольщиков Ленинградская область ведет активное обсуждение с компанией Дом.рф по долгостроям в регионе. Государственная компания предложит федеральному правительству выделить средства на... 03.06.2019 1606

По данным полиции, автобус принадлежит «Птицефабрике Синявинская» из поселка Приладожский, за рулем был 47-летний водитель. Полиция проводит проверку.

Сегодня утром, 23 июля, в Кировске автомобиль вылетел в кювет, а водитель иномарки скрылся с места ДТП.